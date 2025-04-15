ثقتنا فيه كبيرة، ميدو ينفي رحيل بيسيرو عن الزمالك

نفى أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن رحيل المدير الفني للفريق، جوزيه بيسيرو، ومغادرة عدد من اللاعبين الأساسيين في الفترة المقبلة.

وأكد ميدو، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، أن كل ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد “اسكريبت” تم توزيعه على بعض الإعلاميين من يوم أمس وحتى اليوم، ولا أساس له من الصحة.

وقال ميدو: “ما يُقال عن أن بيسيرو سيرحل عن الزمالك، وأن هناك لاعبين سيغادرون وآخرين سينضمون، غير صحيح على الإطلاق. لا يوجد أي قرار أو نية بهذا الشأن داخل النادي في الوقت الحالي.”

وأضاف: “الزمالك لا يزال أمامه 6 مباريات في الدوري الممتاز، وإذا نجح الفريق في الفوز بها، فسيكون من الوارد جدًا أن يتوج باللقب، أو على الأقل يضمن التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا، وهو هدف نسعى لتحقيقه بكل قوة.”

وأشار ميدو إلى أن إدارة الزمالك تضع ثقة كاملة في المدير الفني بيسيرو، وأنه مستمر في قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، مؤكدًا أن التركيز الآن ينصب على تحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى من مباريات.

وأكمل ميدو حديثه قائلًا: “بيسيرو مدرب كبير ويعمل في ظروف صعبة، لكنه يقوم بعمله بكل جدية واحترافية.

نطالب الجميع بدعم الفريق وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار داخل النادي.”

ويأتي هذا التصريح في وقت حساس بالنسبة لنادي الزمالك، الذي يسعى لإنهاء الموسم بشكل قوي، في ظل المنافسة الشرسة على المراكز الأولى في جدول الدوري المصري الممتاز.

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