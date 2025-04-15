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خارج الحدود

الصين: سنتاجر مع المزيد من الأصدقاء وسنصبح دولة جاذبة أكثر للاستثمار

الصين،فيتو
الصين،فيتو

 أعلنت دولة الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستتاجر مع المزيد من الأصدقاء وستصبح دولة جاذبة أكثر للاستثمار.

وتكثف الصين جهودها الرامية إلى توسيع نطاق الانفتاح على المعايير وتعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، وتوفير اليقين والفرص التي تحتاج إليها بشدة الشركات العالمية، وذلك في خضم التوترات التجارية العالمية المحتدمة وتصاعد الحمائية.

وتعمل الصين من خلال الكشف عن خطة عمل شاملة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي بهدف زيادة تخفيف القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق بالنسبة للاستثمار.

 

كما تعمل الصين على تعزيز سوقها المحلية الواسعة والابتكار الدينامي والمرونة الاقتصادية طويلة الأجل لتعزيز مكانتها كمنطقة جذب للاستثمار الأجنبي.

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