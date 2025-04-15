الصين: سنتاجر مع المزيد من الأصدقاء وسنصبح دولة جاذبة أكثر للاستثمار

أعلنت دولة الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستتاجر مع المزيد من الأصدقاء وستصبح دولة جاذبة أكثر للاستثمار.

وتكثف الصين جهودها الرامية إلى توسيع نطاق الانفتاح على المعايير وتعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، وتوفير اليقين والفرص التي تحتاج إليها بشدة الشركات العالمية، وذلك في خضم التوترات التجارية العالمية المحتدمة وتصاعد الحمائية.

وتعمل الصين من خلال الكشف عن خطة عمل شاملة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي بهدف زيادة تخفيف القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق بالنسبة للاستثمار.

كما تعمل الصين على تعزيز سوقها المحلية الواسعة والابتكار الدينامي والمرونة الاقتصادية طويلة الأجل لتعزيز مكانتها كمنطقة جذب للاستثمار الأجنبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.