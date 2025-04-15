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رياضة

رياض محرز يتربع على قمة الأفضل بدوري أبطال آسيا

رياض محرز،فيتو
رياض محرز،فيتو

يتربع رياض محرز لاعب أهلي جدة، على قمة لاعبي دوري أبطال آسيا هذا الموسم بأرقام خرافية.

ويستعد أهلي جدة السعودي  لمواجهة بوريرام يونايتد بدوري أبطال آسيا يوم 26 أبريل، لكن قبل ذلك سيخوض مباراتي الجولتين 28 و29 من الدوري السعودي أمام كل من الفيحاء والوحدة تواليًا.

ويعد رياض محرز الأكثر تقديمًا للمساهمات التهديفية بواقع 15 مساهمة، توزعت بين 8 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

ليس كذلك فحسب، بل نشر الاتحاد الآسيوي إحصائية تفيد بأن محرز هو الأكثر صناعةً للفرص التهديفية في البطولة بواقع 34 فرصة، أكبر بثماني فرص من الوصيف، مارسيلو برزوفيتش لاعب النصر.

فيما يحظى رياض محرز برقم مميز آخر وهو أنه اشترك في 58% من جملة أهداف الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، ما يعني أن اللاعب يمثل أكثر من نصف قوة الفريق الهجومية.

يذكر أن الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة سيُقام من مباراة واحدة، وستُلعب كل المباريات حصرًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بين 25 أبريل و3 مايو المقبل.

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