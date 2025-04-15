الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء اختبارات العمال المرشحين للعمل في إحدى الشركات اللبنانية (صور)

اختبارات العمال المرشحين
اختبارات العمال المرشحين للعمل

أعلنت وزارة العمل عن بدء الاختبارات النظرية للعمال المصريين المرشحين للعمل في شركة التعهدات البحرية والبرية (ش.م.م) بلبنان، والتي تعمل في مجال تنفيذ وتصميم هياكل وديكورات معدنية.

 

وكان وزير العمل محمد جبران، أعلن منذ أيام عن فتح باب التقديم لعدد 14 فرصة عمل جديدة بلبنان، ودعا الشباب من سن 25 إلى 40 سنة إلى التقديم للحصول على تلك الوظائف المعلنة، حيث سيتم التعاقد لمدة 3 سنوات تتضمن 15 يوم إجازة.

كما سيتم تنفيذ فترة اختبار لمدة 3 شهور، موضحًا بأن الشركة ستقوم بزيادة الراتب عند تجديد العقد مع توفير تذاكر السفر والمواصلات والإقامة إلى جانب التأمين الصحي للعامل والذي سيعمل لمدة 8 ساعات يوميًا خلال 6 أيام في الأسبوع، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية  ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، بهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات.

 

 

وكانت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل اوضحت أن التسجيل كان متاح لكل من لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصص التالية: عدد (٥) عامل لحام TIG للفولاذ المقاوم للصدأ الصلب براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي، وعدد (2) عامل تشطيب استانلس ستيل - نحاس - ستيل مصقول براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي، وعدد (2) عامل دهان المعادن الزخرفية براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي،و عدد (2) عامل تجميع الديكور من المعادن - الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس براتب من 500 إلى 650 دولار امريكي، وعدد (1) عامل مشغل مخارط وCNC براتب من 500 إلى 600 دولار أمريكي، وعدد (1) عامل مشغل برامج سوليد وورك براتب من من 500 إلى 750 دولا ر أمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التمثيل العمالي توفير فرص عمل فرصة عمل جديدة وزير العمل محمد جبران وزير العمل مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

مواد متعلقة

وزارة العمل تشارك في ملتقى “خطوة” لتوظيف ذوي الهمم

وزارة العمل: افتتاح مركز ريادة المرأة بالمنوفية خطوة رائدة لتحقيق التنمية المستدامة

العمالة غير المنتظمة تطالب وزارة العمل صرف منحة شهر رمضان المبارك

وزارة العمل تشارك في اجتماعات مجموعة "بريكس" حول التشغيل
ads

الأكثر قراءة

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في البصل

الخشب بقى فحم، صور ترصد أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية

هنا الزاهد تبكي على الهواء مع أنس بوخش (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البوري يواصل جنونه وانخفاض كبير في جمبري الغلابة

برشلونة في مهمة الحسم ضد دورتموند بدوري أبطال أوروبا

الأهالي لنائبي الشرابية والزاوية: عايشين في رعب أولادنا اتخنقوا وده الحريق الرابع (صور)

كراسة شروط شقق جنة وسكن مصر بالطرح الجديد (صور)

المفوضية الأوروبية تلوح بفرض الرسوم في وجه عمالقة التكنولوجيا الأمريكية

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الإثنين 14- 04- 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية