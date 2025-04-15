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حوادث

اليوم، استكمال مرافعة دفاع 37 متهما بقضية "خلية التجمع"

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، مرافعة هيئة الدفاع في محاكمة 37 متهمًا، فى القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ"خلية التجمع".  

 

قضية خلية التجمع

وجاء في أمر الإحالة، أنه في الفترة من 2013 وحتى 19 مارس 2023، انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة. 

 

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الإرهاب الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني جماعة إرهابية قضية خلية التجمع

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