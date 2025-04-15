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رياضة

مدرب باريس سان جيرمان يتحدث عن الأفضلية ضد أستون فيلا

إنريكي مدرب باريس
إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، فيتو

أوضح الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أن فريقه لن يخوض المواجهة أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي الثلاثاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بتعال، رغم الفوز الكبير ذهابًا.


وحسم باريس مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 3 -1 على ملعب حديقة الأمراء ليقترب بشكل كبير من بلوغ المربع الذهبي القاري. لكن إنريكي قال في المؤتمر الصحفي: الأهداف واضحة للغاية، حل المشاكل التي سيشكلها أستون فيلا علينا خلال المباراة، والفوز بها.


وأضاف: في نهاية المباراة، سيتأهل فريق واحد فقط من الفريقين إلى نصف النهائي، هذا ما يجعل هذه البطولة مثيرة للغاية، لا توجد ثقة مفرطة من جانبنا، بل تصميم على مواجهة المشاكل التي سيحاول أستون فيلا التسبب بها لنا.


ونقل الموقع الرسمي لباريس قوله: بالطبع لدينا أفضلية بعد مباراة الذهاب، لكن هذا أصبح من الماضي الآن، علينا أن نثبت أننا نمتلك المستوى اللازم للمنافسة في نصف نهائي هذه البطولة.


وأكد المدرب الإسباني: من المرجح أن يتقدم دفاعهم للأمام، ويضغطون لاستعادة الكرة بالقرب من مرمانا، وعلينا أن نرى كيف سنتغلب على ذلك، بالتأكيد المباراة ستكون حماسية ومثيرة للغاية.

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