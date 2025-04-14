نتائج الدور الثالث من بطولة الجونة للإسكواش

شهد اليوم الثالث من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2025 للرجال والسيدات منافسات قوية بين اللاعبين، ضمن سعيهم للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

نتائج الدور الثالث

وحقق اللاعبون المصريون نتائج مميزة، حيث فاز كل من يوسف إبراهيم، المصنف الرابع عشر عالميًّا، ومصطفى عسل، المصنف الأول عالميًّا، ومحمد زكريا، المصنف الخامس والعشرين عالميًّا، إلى جانب النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالميًّا.



وفي منافسات السيدات، برزت اللاعبات بأداء استثنائي، حيث فازت كل من أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، ونور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، من مصر، بالإضافة إلى الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًّا، والألمانية تين جيليس، المصنفة السادسة عالميًّا.



نتائج مباريات الأدوار من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025:

نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2025 للرجال:

فاز اللاعب يوسف إبراهيم المصنف الرابع عشر عالميًّا من مصر، على اللاعب كريم جواد المصنف السابع عالميًا من مصر،

بنتيجة 3-1. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11/ 11-4/ 10-12 / 6-11.

وفاز اللاعب المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالميًّا على اللاعب غريغوار ماركي، المصنف التاسع عشر عالميًا من فرنسا، بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3/ 11-6 / 11-4.

كما فاز اللاعب محمد زكريا، المصنف الخامس والعشرون عالميًّا من مصر على اللاعب راميت تاندون، المصنف الواحد والثلاثون عالميًّا من الهند، بنتيجة 3-0. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11 / 7-11/ 3-11.

فاز اللاعب بول كول، المصنف الرابع عالميًا من نيوزيلندا على اللاعب جريج لوبان، المصنف الثامن عشر عالميًا من اسكتلندا، بنتيجة 3-0. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7 / 11-5/ 12-10.

نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2025 للسيدات:

فازت اللاعبة المصرية أمينة عرفي المصنفة الخامسة عالميًّا من مصر على اللاعبة الإنجليزية لوسي تورميل المصنفة السادسة والعشرون عالميًّا، بنتيجة 3-1. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6 / 7-11 / 11-7 / 11-4.

وفازت اللاعبة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًّا علي اللاعبة اليابانية ساتومي واتانابي المصنفة التاسعة عالميًا، بنتيجة 3-1. وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 7-11 / 11-7 / 8-11 / 5-11.

كما فازت اللاعبة تين جيليس المصنفة السادسة عالميًّا من ألمانيا على اللاعبة جويل كينج المصنفة التاسعة والأربعين عالميًا من نيوزيلندا، بنتيجة 3-2. وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 3-11 / 11-5 / 9-11 /12-10 / 8-11.

وأخيرًا، فازت اللاعبة الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًّا علي اللاعبة الماليزية ريتشل أرنولد، المصنفة العشرين عالميًا، بنتيجة 3-0. وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 11-7 /11-4 / 11-4.

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