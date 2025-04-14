في جولة مفاجئة، محافظ الإسكندرية يأمر بتشميع 8 محال مخالفة بسوق زنانيري

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة مفاجئة داخل سوق زنانيري بنطاق حي شرق، لمتابعة توافر السلع وجودتها، والتأكد من مدى التزام البائعين بالأسعار المقررة للسلع وعدم وجود تعديات على الطريق العام.

وخلال الجولة، أمر محافظ الإسكندرية الجهات المختصة من مباحث التموين ورئيس حي شرق بتحرير محاضر فورية لعدد من المحال المخالفة داخل السوق وذلك لعدم التزام بعضها بإعلان قائمة الأسعار، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات والشروط البيئية والصحية.

كما أمر بتشميع وغلق 8 محال مخالفة، من بينهم شقة سكنية تدار كسنتر تعليمي مشددًا على اتخاذ جميع العقوبات والإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات وأكد سيادته ضرورة شن حملات دورية لإزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين على الطريق العام.

واستمع الفريق أحمد خالد إلى عدد من الشكاوى ومطالب المواطنين من رواد السوق مستفسرًا عن مدى رضاهم عن المنتجات والأسعار المعروضة بالسوق مكلفًا رئيس الحي والجهات المعنية بالتعامل مع تلك الشكاوى والمتابعة الدورية لضبط الأسعار بالسوق ومنع أي ممارسات احتكارية.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف أعمال المرور على الأسواق على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية وإعلان أسعارها، ورصد أي ممارسات احتكارية.

شارك في الجولة، مباحث التموين، ورئيس حي شرق، وشرطة المرافق.

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