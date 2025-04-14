الغضب يجتاح النقابات الفنية بعد تجاهلهم في اجتماعات لجنة الدراما بمجلس الوزراء

انتابت مجالس إدارة النقابات الفنية الثلاث (المهن التمثيلية - الموسيقيين - والسينمائيين "، حالة من الغضب وذلك بسبب اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بلجنة الدراما دون دعوة رؤساء تلك النقابات.

وأصدرت اتحاد النقابات الفنية بيانًا مشتركا قالت فيه “ فوجئت النقابات الثلاث،المهن التمثيلية، والمهن السينمائية، والموسيقية، باجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بلجنة للدراما، مُشكّلة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية، دون مشاركة من أصحاب الشأن، القائمين على صناعة الدراما بكل كياناتها، وتضم النقابات في عضويتها جميع العاملين في مهنة تُعد من أهم المهن المساهمة في دعم الاقتصاد المصري.”

وأضاف البيان “ لقد عبّر رؤساء النقابات، ورئيس اتحاد النقابات الفنية، عن أسفهم من تجاهلهم في أمر يُعد من اختصاصهم، وهم المعنيون به، حيث إنهم يواجهون طوال العام مشاكل وأزمات لا حصر لها في شتى مجالاتها من تمثيل، وإخراج، وتأليف، وديكور، وتصوير، وماكياج، ومونتاج، وتشهد أروقة النقابات يوميًا ذلك.”

ومن جانبه أكد نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أن تجاهل النقابات الثلاث لا يصب في مصلحة الدراما، ولا مصلحة الاقتصاد المصري، لأنه يعني أن هناك جهات تحاول تنحية أصحاب الشأن، من يعرفون كل كبيرة وصغيرة في العمل الفني، ويسهرون ليل نهار على مصلحة أعضاء النقابات حتى يتسنى لهم إنجاز أعمالهم الفنية."

وتساءل زكي: من هم المسؤولون عن تشكيل لجان للدراما؟ إذ يجب أن يُطرح مثل هذا السؤال عند الحديث عن لجان الدراما في مصر، لأننا – والكلام لأشرف زكي – نعيش في خدمة الفن المصري، فهل هذا هو ما تستحقه النقابات الفنية، أن يتم تجاهلها في اجتماعات رسمية؟”

وأضاف زكي:" نعمل في ظل قيادة حكيمة، ورئيس يقدّر قيمة الفن ويتابع مشاكل أبناء المهنة، والدليل ما حدث خلال شهر رمضان الماضي، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثلج صدور الجميع بدعمه في رمضان لأبناء المهنة، ومتابعته للأعمال الفنية، ودعوته لتشكيل لجان للوقوف على مشاكل الدراما، وللأسف جاءت اللجان خالية من أهل الدراما، ممن يمتلكون ملفاتها ويدركون مشاكلها."

ومن جانبه، قال المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية في البيان، إن تجاهل أهل الصناعة لا يصب في مصلحة أحد، فكيف يتم تقييم مشاكل وأزمات المهنة من غير أهلها؟ فما نواجهه من مشاكل يومية ونسهر على حلها لا يدركها أحد، وكنا نأمل ممن قاموا بتشكيل تلك اللجان أن يضعوا في حساباتهم أن أصحاب الشأن من النقابات هم من يمتلكون زمام مبادرات الحلول، وقد صُدمنا من هذا التجاهل.

وأضاف فودة: النقابات تعمل ليل نهار منذ أن أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاهتمام بالدراما بشكل استراتيجي، وبما يحقق تفعيلًا لدور الدراما في إعادة صياغة الشخصية المصرية، ولكن فوجئنا بأن أصحاب الشأن خارج دائرة الاهتمام من قبل من قاموا بتشكيل تلك اللجان.

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