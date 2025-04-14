محافظ سوهاج: حجز أي سيارة تحصل أجرة زائدة لمدة شهر

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، قرارًا يقضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفات سيارات الأجرة، في إطار جهود المحافظة لضبط المنظومة المرورية وتحقيق الانضباط داخل الشارع السوهاجي.

محافظ سوهاج يصدر قرارًا بحجز السيارات تحصيل أجرة زائدة أو التحميل من خارج المواقف لمدة شهر

ونص القرار على حجز كافة السيارات المخالفة التي تقوم بتحصيل أجرة زائدة عن التعريفة المقررة، أو التي تقوم بتحميل الركاب من خارج المواقف الرسمية المعتمدة، وذلك لمدة شهر كامل عقب سداد قيمة المخالفة المرورية، بالإضافة إلى إلغاء خط السير بمعرفة إدارة المواقف بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الرادعة لضمان احترام القانون، وحماية المواطنين من أي استغلال أو تجاوزات في تعريفة الأجرة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات، وسيتم تنفيذ القرار بكل حزم في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وشدد " سراج " على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالأجرة أو التحميل العشوائي، من خلال القنوات الرسمية أو الخط الساخن،أو الأرقام التي أعلنتها المحافظة، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق الركاب وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة مسئولية مشتركة.

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