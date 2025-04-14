الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج: حجز أي سيارة تحصل أجرة زائدة لمدة شهر

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح محافظ سوهاج

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، قرارًا يقضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفات سيارات الأجرة، في إطار جهود المحافظة لضبط المنظومة المرورية وتحقيق الانضباط داخل الشارع السوهاجي.

محافظ سوهاج يصدر قرارًا بحجز السيارات تحصيل أجرة زائدة أو التحميل من خارج المواقف لمدة شهر

ونص القرار على حجز كافة السيارات المخالفة التي تقوم بتحصيل أجرة زائدة عن التعريفة المقررة، أو التي تقوم بتحميل الركاب من خارج المواقف الرسمية المعتمدة، وذلك لمدة شهر كامل عقب سداد قيمة المخالفة المرورية، بالإضافة إلى إلغاء خط السير بمعرفة إدارة المواقف بالمحافظة.

 

وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الرادعة لضمان احترام القانون، وحماية المواطنين من أي استغلال أو تجاوزات في تعريفة الأجرة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات، وسيتم تنفيذ القرار بكل حزم في كافة مراكز ومدن المحافظة.

 

وشدد " سراج " على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالأجرة أو التحميل العشوائي، من خلال القنوات الرسمية أو الخط الساخن،أو الأرقام التي أعلنتها المحافظة، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق الركاب وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة مسئولية مشتركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج حماية المواطنين المخالفة المرورية السيارات المخالفة المواقف الرسمية محافظ سوهاج

مواد متعلقة

الفنان حسن يوسف في حوار نادر مع "فيتو": مبارك اضطهدني فنيًا ورفض تكريمي.. القائمون على الإنتاج مجموعة جهلاء.. عشقت فاتن حمامة ثم كرهتها بسبب صالح سليم.. ولولا الشعراوي لأصبحت متطرفا

حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة في ساقلتة بسوهاج

محافظ القليوبية: لن نسمح بفرض زيادات غير مناسبة في أسعار المواصلات

سوهاج تعلن أرقام الخطوط الساخنة للإبلاغ عن السائقين المخالفين لتعريفة الركوب

محافظ سوهاج يكلف رؤساء المدن بتفقد سير العمل بالمواقف العامة للسيارات

محافظ سوهاج يتابع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتزام السائقين

التعريفة الجديدة للمواصلات فى سوهاج

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

ads

الأكثر قراءة

الزمالك يحسم الجدل بشأن مفاوضات زيزو ويطالبه بالعودة الفورية للتدريبات

التحقيق في فيديو صادم، سيارة تدهس أمين شرطة بالمرور

أشرف زكي مهاجما الحكومة بسبب لجنة الدراما: "بيهمشونا وبيلغوا دورنا "

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن مخطط تطوير "نزلة السمان" ومصير المنازل

محمود الخطيب يشهد على عقد قران ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال (فيديو وصور)

رويترز: توقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%

الرحمة المفقودة، العثور على 3 كلاب مسممة بأكتوبر والأمن يلاحق الجناة

5 جنيهات زيادة في كيلو اللبن و3 للزبادي، ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14-4-2025 في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الأشهر الحرم، تعرف على فضل شهر ذي القعدة ومعناه

تفسير حلم الذئب في المنام وعلاقته بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب

ما حكم الشرع في ترك العمل والغياب دون إذن من أجل أداء فريضة الحج؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية