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أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة  غدا الثلاثاء، ويسود  طقس معتدل على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الغربية  مائل للحرارة على الجنوب والجنوب،مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 15-4-2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين في مصر


طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   15  ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  13 و درجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى  24

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14  و درجة الحرارة العظمى 25

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 16

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى: 24

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 26

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 12  ودرجة الحرارة العظمى:  27

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 28

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى 31
 

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