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رياضة

سعيا للتشكيل الأمثل، ريال مدريد يستهدف صفقة مدوية من الدوري الإنجليزي

هالاند أمام ريال
هالاند أمام ريال مدريد، فيتو

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في حسم صفقة مدوية لتعويض الرحيل المحتمل للاعب الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور في الموسم المقبل.

فينيسيوس جونيور يقترب من الدوري السعودي 

وارتبط اسم فينيسيوس بالرحيل إلى الدوري السعودي مع اهتمام متزايد من جانب ناديي الهلال والأهلي.

ولا يقدم اللاعب البرازيلي المردود الكبير نفسه الذي ظهر به في الموسم الماضي مع ريال مدريد.

وسجل الجناح الأيسر صاحب الـ 24 عامًا هذا الموسم مع ريال مدريد 19 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة خلال 44 مباراة.

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع هالاند 

بحسب الصحفي فلوريان بلاتينبرج، فإن ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي لتعويض اللاعب البرازيلي حال رحيله.

ورغم توقيع هالاند عقدا حتى 2034 فإن ريال مدريد لم يفقد الأمل في استقدام الهداف النرويجي إلى صفوفه، ويعتزم التحرك من أجل التعاقد معه بمفاوضات رسمية مع مانشستر سيتي.

اللافت أن هالاند لا يلعب في مركز الجناح الأيسر ولكن الصفقة تستهدف ضبط التشكيل بإشراك كيليان مبابي في مركز الجناح الأيسر مع وجود هالاند في مركز رأس الحربة.

وكان مبابي انضم إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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