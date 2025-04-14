رئيس جامعة سوهاج يفتتح المؤتمر الدولي التحول للأخضر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر الدولي البيئي الثالث، الذى نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان "التحول للأخضر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي البيئية"، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر

رئيس جامعة سوهاج يشيد باهتمام القيادة السياسية بملف البيئة والتحول الأخضر

وفي مستهل كلمته، قدم الدكتور حسان النعماني، كلمات الترحيب للحضور الكريم، موجهًا الشكر لكل من ساهم فى تنفيذ وتنظيم فعاليات المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق باسم الجامعة، مؤكدًا على حرص الجامعة تنظيم المؤتمر الدولي البيئي للعام الثالث على التوالى، وذلك لما يحظي به ملف البيئة من اهتمام بالغ من جانب القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيدًا بما يشهده قطاع البيئة في الآونة الأخيرة من تحول جذري في المفاهيم واستراتيجية العمل، ووضعها على قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها فى تحقيق الاستدامة البيئية باستخدام الأقمار الصناعية

ومن جانبه وجه الدكتور خالد عمران، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه الدائم والمستمر لكافة الفعاليات العلمية التى ينظمها القطاع، مشيرًا إلى أن المؤتمر يناقش هذا العام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها فى تحقيق الاستدامة البيئية، والمراقبة البيئية باستخدام الأقمار الصناعية، بالإضافة، موضحًا أن دمج الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة يفتح آفاق واعدة لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي فى مواجهة التحديات البيئية، ويتيح رصد التغيرات المناخية وانبعاثات الكربون بدقة عالية، مما يساهم فى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير الطاقة المتجددة، متمنيًا أن يحقق المؤتمر أهدافه ويخرج بتوصيات فعالة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

تكريم القائمين على تنفيذ ورعاية المؤتمر

وأشارت الدكتورة صباح صابر، إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول تقنية مبتكرة وفعالة لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المستدامة، حيث يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية فى تحليل البيانات البيئية واكتشاف أي تغييرات غير طبيعية، وله دور محوري فى حماية التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة،، مضيفة أنه في نهاية الجلسة الافتتاحية تم تكريم القائمين على تنفيذ ورعاية المؤتمر، واللجان العلمية والتنظيمية، عقب ذلك الاستعداد لبدء الجلسات العلمية للمؤتمر.

بحضور نخبة من القيادات الجامعية وعمداء

حضر المؤتمر كلًا من المهندس محمد عيسى رئيس فرع جهاز شئون البيئة بسوهاج، والعقيد محمد كمال مسئول مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، والمحاسب نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، ومحمد الدالي مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ونخبة من القيادات الجامعية وعمداء الكليات ووكلائهم، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب الجامعة.

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