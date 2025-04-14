صناعة النواب تناقش خطة هيكلة شركات قطاع الأعمال بحضور الوزير

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين برئاسة النائب محمد السلاب، استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام بشأن توفير التمويلات اللازمة لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتطويرها ورفع قدرتها الإنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

وزير قطاع الأعمال العام



وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جهود الوزارة في تنفيذ استراتيجية وخطة إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، منها الشركة القابضة للغزل والتسبيح، مستعرضا معدلات الإنجاز في تطوير مصانع الغزل بالمحلة الكبرى في المرحلة الأولى من التطوير، وخطوات المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة التى ستتم في عدد من المحافظات لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالتنسيق مع مستثمرين.

وأضاف: بالنسبة لشركة النصر للسيارات، فيوجد حجم تعاقدات لإنتاج سيارات لمدة عام مقبل، مشيرا إلي أن أسعارها جيدة والانتاج يتنوع ما بين سيارات ملاكى ونقل وكهرباء.

مشروع الصوت والضوء

وأضاف: أيضا بالنسبة للشركة القابضة للسياحة، فيوجد مشروع الصوت والضوء، وجارى إنشاء مطعم جديد في خان الخليلي بالإضافة للمطعم الحالي التابع لشركة مصر للسياحة الذى استقبل الرئيس السيسي وضيفه ماكرون مؤخرا.

وتابع: جارى تطوير الأسطول النهرى التابع لشركة مصر للسياحة.

وأكد شيمى: نستهدف توسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلي جهود الوزارة في توفير الأسمدة وتحقيق الاستدامة في صناعة الأسمدة.

وشهد الاجتماع، استعراض عدد من أعضاء اللجنة، التحديات الحالية التى تواجه الشركات علي أرض الواقع، وتساؤلات عن حجم وخطوات التطوير.

إعادة هيكلة الشركات



ومن جانبه أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، مشيرا إلي أنها تمثل ثروة اقنتصادية كبيرة.

وأشار السلاب إلي أهمية تذليل المعوقات أمام الاستثمار، في قطاع الشركات، من خلال التوسع في حل مشكلات التشغيل بالشركات عبر إعادة الهيكلة، حيث يساعد ذلك في جذب المستثمرين، مشيرا إلي أن تسهيل الخطوات علي القطاع الخاص يؤدى إلي تشجيع المستثمرين بشكل أكبر، مما يؤدى إلي استعادة العمل والإنتاج بتلك الشركات وبالتالي زيادة حجم الإنتاح المحلي.



كما تطرق النائب معتز محمود وكيل اللجنة، إلي حجم الاستثمارات في شركات قطاع الاعمال، وآليات تعظيم الاستثمار بها، لزيادة العائد منها لرقم أكبر من ٢٤ مليار جنيه.

كما أشار إلي التحديات التى تواجه، مصنع نجع حمادي للألمنيوم.



وأشارت النائبة ايفيلين متى، إلي ملف التوسع في إنتاج إطارات السيارات، محليا، للحد من استيرادها.

وأشارت النائبة ولاء عبد الفتاح إلي ضرورة الإسراع قي دراسة ترقيات العاملين بشركات الغزل بالمنصورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.