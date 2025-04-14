محافظ سوهاج بدء التشغيل لمشروعى صرف صحى بيت خلاف وبيت علام بتكلفة 466 مليون

أطلق اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، إشارة بدء أعمال تجارب التشغيل لمشروع محطة رفع صرف صحى بيت خلاف، ومشروع محطة رفع صرف صحى بيت علام، بمركز جرجا، بتكلفة إجمالية 466 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"

.جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد حسن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وهلال زكى رئيس مركز ومدينة جرجا.

محافظ سوهاج يتفقد محطة الصرف الصحى بقرية بيت خلاف

وتفقد المحافظ خلال الجولة محطة رفع الصرف الصحي بقرية بيت خلاف، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع، حيث تبلغ طاقتها التصميمية 525 لتر لكل ثانية، بمساحة 1778 متر مربع، وشبكة انحدار بطول 22.7 ألف متر، وخط طرد بطول 9.1 ألف متر، بتكلفة قدرها 210 مليون جنيه، ليخدم 18 ألف مواطن بقرية بيت خلاف، بتكلفة تبلغ 210 مليون جنيه.

مشروع محطة رفع صرف صحى قرية بيت علام، بطاقة تصميمية ة 624 لتر

كما تفقد "سراج" مشروع محطة رفع صرف صحى قرية بيت علام، بطاقة تصميمية 624 لتر لكل ثانية، على مساحة 2242 متر مربع، وشبكة انحدار بطول 28.2 ألف متر، وخط طرد بطول 10.5 ألف متر، بتكلفة قدرها 256 مليون جنيه.

محطات صؤف الصحى يحقق التنمية المتكاملة، والارتقاء بجودة الحياة المواطن

وأكد محافظ سوهاج خلال الجولة على أهمية مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" لتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات، وخاصة قطاع البنية التحتية والمرافق بما يحقق التنمية المتكاملة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحسين الظروف البيئية والمعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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