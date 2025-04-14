جواك هلاك، أغنية جديدة لـ بسمة عطا على يوتيوب (فيديو)

طرحت المطربة الشابة بسمة عطا، فيديو كليب أغنية جديدة على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية، بعنوان "جواك هلاك".

أغنية جواك هلاك

الأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان كريم نيازى، وتوزيع موسيقى إسلام شوقى، ومن إخراج منعم، ومن إنتاج شركة "مزيكا".

أغنية "جواك هلاك"، ذات طابع درامى، عبرت فيها بسمة بصوتها عن معنى كلمات الأغنية، وقدمت أداء تمثيليا رائعا باحترافية، فى مشاهد الفيديو كليب، جسدت فيه دور فتاة وقعت فى قصة حب فاشلة، تعرضت فيها للكذب والخداع، وسيطرت عليها حالة من الضعف وعدم الأمان.

كلمات أغنية جواك هلاك

وتقول كلمات "جواك هلاك": "دي كأنها غيبوبه اخدت مني وقت طويل شويه

او حد ساحب مني روحي وشدني وسيطر عليا

الضعف بان ضاع الامان وانا كنت متماسكه وقويه

ازاي قبلت الكدابين ورفضت شخصیات سویه

كان عقلي فين لما اتخدعت وشوفت من بره

جواك هلاك براك ملاك مليان صفات ضاره

معلش دي تتقال لحد لو اتجرح مره

أما اللي زيي حياتها بيك فعلا بقت مره

انا كنت رهن التجربه وانت اللي بتجرب

صوتك بيرعب قلبي ليه وكإني بتكهرب

الدايره مقفوله وخلاص منك مفيش مهرب

دا انا بستعيذ بالله كمان اول ما بتقرب

كان عقلي فين لما اتخدعت وشوفت من بره

جواك هلاك براك ملاك مليان صفات ضاره

معلش دي تتقال لحد لو اتجرح مره

أما اللي زيي حياتها بيك فعلا بقت مره

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