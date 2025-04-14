جاسبريني يتخطى رقم كارلو أنشيلوتي التاريخي

حقق فريق أتالانتا بقيادة مدربه جيان بييرو جاسبريني، فوزا مهما على حساب بولونيا، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسمح هذا الفوز لفريق أتالانتا باستعادة المركز الثالث برصيد 61 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، ليقطع خطوة جديدة نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

جاسبريني يتخطى رقم أنشيلوتي

وسلطت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، الضوء على المدربين الإيطاليين الأكثر حصدا للنقاط في بطولة الدوري منذ موسم 1994-1995.

ونجح جاسبريني في تخطي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

ووصل جاسبريني حتى الآن إلى 951 نقطة من 593 مباراة وذلك خلال 18 موسما مع أندية جنوى، إنتر ميلان، باليرمو وأتالانتا.

وتراجع أنشيلوتي (مدرب ريال مدريد حاليا) للمركز الرابع بـ948 نقطة من 486 مباراة قاد فيها أندية بارما، يوفنتوس، ميلان ونابولي خلال 15 موسما.

ويسبق جاسبريني، المدرب لوتشيانو سباليتي (996 نقطة) من 559 مباراة في 18 موسم مع أندية إمبولي، سامبدوريا، فينيزيا، أودينيزي، روما، إنتر ونابولي.

بينما يتواجد ماسيمليانو أليجري في صدارة الترتيب (1012 نقطة) جمعها مع أندية كالياري، ميلان ويوفنتوس في 506 مباريات، خلال 14 موسما.

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