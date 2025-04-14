الإثنين 14 أبريل 2025
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أخبار مصر

تحتل المرتبة الثالثة عربيا، 20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في مصر

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل
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يلتقي الرئيس السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت حيث من المقرر بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلا عن مناقشة عدد من القضاي الإقليمية والدولية ذات الأهتمام المشترك

وتشعبت العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ومنها التعاون الاقتصادي والتجاري اذ تحتل الكويت المرتبة الثالثة عربيا من حيث التعاون الاقتصادي ليبلغ حجم الاستثمارات الكويتية 20 مليار دولار كما أن أكثر من 25% من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر إلى جانب إسهاماته في البنى التحتية من محطات الكهرباء واستصلاح الأراضي وغيرها

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الكويت في زيارة دولة وكان على رأس مستقبلي الرئيس على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير الكويت وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة
 

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