طائرات ومدفعية وخيول، استقبال تاريخي للرئيس السيسي في الكويت

استقبل الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمطار الأميري واصطحب الأمير الرئيس إلى قصر بيان وسط موكب كبير، كما اصطف على جانبي الطريق الأطفال حاملين أعلام مصر والكويت.

وفور وصول الرئيس ساحة قصر بيان أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس السيسي فضلا عن اصطفاف فرق من الفنون الشعبية الكويتية مرحبين بالرئيس السيسي ضيف الكويت.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان في استقبال الرئيس بالمطار الأميري الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ صباح خالد محمد الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ فهد يوسف الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

وترحيبا بوصول الرئيس إلى دولة الكويت؛ رافق عدد من الطائرات الحربية الكويتية الطائرة المقلة للرئيس عند دخولها الأجواء الكويتية، كما اصطف أطفال الكشافة الكويتية عند خروج الرئيس من المطار الأميري حاملين أعلام الدولتين الشقيقتين، في مشهد يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.

ووصل الرئيس السيسي اليوم إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس في الكويت بشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير الكويت وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.



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