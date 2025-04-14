المدفعية الكويتية تطلق 21 طلقة ترحيبا بالرئيس السيسي في قصر بيان

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل إلى قصر بيان حيث كان في استقباله موكب كبير وطلقات المدفعية ترحيبا بالرئيس السيسي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان في استقبال الرئيس بالمطار الأميري الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ صباح خالد محمد الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ فهد يوسف الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

وترحيبا بوصول الرئيس إلى دولة الكويت؛ رافق عدد من الطائرات الحربية الكويتية الطائرة المقلة للرئيس عند دخولها الأجواء الكويتية، كما اصطف أطفال الكشافة الكويتية عند خروج الرئيس من المطار الأميري حاملين أعلام الدولتين الشقيقتين، في مشهد يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.



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