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أخبار مصر

استقبال أسطورى، طائرات حربية كويتية ترافق طائرة السيسي لدى دخولها الأجواء الكويتية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان في استقبال الرئيس بالمطار الأميري الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ صباح خالد محمد الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ فهد يوسف الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

وترحيبا بوصول الرئيس إلى دولة الكويت؛ رافق عدد من الطائرات الحربية الكويتية الطائرة المقلة للرئيس عند دخولها الأجواء الكويتية، كما اصطف أطفال الكشافة الكويتية عند خروج الرئيس من المطار الأميري حاملين أعلام الدولتين الشقيقتين، في مشهد يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين
 

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