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أخبار مصر

أمير الكويت يستقبل الرئيس السيسي بالمطار الأميري

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل.فيتو

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بمطار الأميري الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ووصل الرئيس السيسي اليوم إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري. 

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس في الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير الكويت وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. 

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