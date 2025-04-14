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حوادث

تأجيل محاكمة 37 متهما بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 37 متهما، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 27 مايو المقبل.

محاكمة 37 متهما بتهمة نشر أخبار كاذبة


وكشف أمر الإحالة فى القضية 1530 لسنة 2020، عن ارتكاب المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها


وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.

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نشر أخبار كاذبة الانضمام لجماعة إرهابية اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

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