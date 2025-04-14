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أخبار مصر

مدبولي يتابع مع المشاط نتائج زيارة ماكرون وملفات التعاون الدولي

رئيس الوزراء ورانيا
رئيس الوزراء ورانيا المشاط وزيرة التخطيط

 في إطار حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وخاصة ما يتعلق بنتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وملف التعاون مع المؤسسات الدولية.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة رانيا المشاط نتائج الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى مصر، والتي أسفرت عن توقيع عدد من اتفاقيات التمويل والمنح مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، لدعم تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات حيوية تشمل معالجة المياه، والطاقة المتجددة، والسكك الحديدية.

 

وأشارت الوزيرة إلى أنها عقدت اجتماعًا مع رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية لمناقشة سبل تفعيل الاتفاقيات والإعلانات المشتركة التي تم توقيعها خلال الزيارة الرئاسية، وذلك في إطار دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

كما استعرضت المشاط نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي ترأستها من الجانب المصري، إلى جانب وزير الخارجية والتجارة المجري، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في 26 قطاعًا تنمويًا ذا أولوية لكلا البلدين.

وتناول اللقاء أيضًا تطورات التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، حيث اطلعت الوزيرة رئيس الوزراء على نتائج لقائها بالمدير التنفيذي لمصر بالبنك الأفريقي للتنمية، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية القُطرية، واستعدادات الاجتماعات السنوية للبنك. 

كما ناقشت مع المدير الإقليمي للبنك الدولي الترتيبات الجارية استعدادًا لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب جهود إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج زيارتها إلى دولة الكويت، والتي شاركت خلالها في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، موضحة أنها عقدت لقاءات مع المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالكويت، والمدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، حيث تم بحث سبل دعم التعاون المشترك، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والتحديات الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على أهمية المتابعة المستمرة لملفات التعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، ومواصلة العمل على جذب المزيد من الدعم الفني والمالي لمشروعات الدولة ذات الأولوية.

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