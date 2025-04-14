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أخبار مصر

مصر وقطر تشددان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر، فيتو
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صدر بيان مشترك مصري قطري عقب مباحثات الرئيس السيسي وأمير قطر، حيث شدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين، ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. 

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

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