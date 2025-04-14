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مباحثات مصرية قطرية بالدوحة.. السيسي وتميم يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين.. جهود وقف إطلاق النار بغزة على الطاولة.. الزعيمان يؤكدان رفضهما لتهجير الفلسطينيين وضرورة دعم الخطة العربية لإعادة الإعمار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر، فيتو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في مستهل الجولة الخليجية التي يجريها الرئيس، حيث أقيمت   مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

أمير قطر: زيارة الرئيس السيسي تمثل تتويجًا للزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وأمير قطر قد ترأسا اجتماعًا موسعًا ضم وفدي البلدين، أعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، حيث رحّب الأمير تميم بزيارة الرئيس، مؤكدًا أنها تمثل تتويجًا للزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

 السيسي يؤكد أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشددًا على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

تطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان والسودان

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى بين الزعيمين حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور هناك، من خلال السعي لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين.

وأكد الزعيمان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددا على ضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين ناقشا عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيث أكدا أهمية الحفاظ على وحدة تلك الدول وسلامة أراضيها، وحماية مقدرات شعوبها وإستقرارها.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الدوحة الأمير تميم

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