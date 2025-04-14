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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الأوسط بالمنيا (صور)

حادث تصادم في الطريق
حادث تصادم في الطريق الأوسط بالمنيا

 أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي في الطريق الأوسط المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم في الطريق الأوسط بالمنيا 

حادث تصادم في الطريق الأوسط بالمنيا 

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الأوسط، وتحديدا أمام مدخل مدينة المنيا الجديدة.

 الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

إصابة 4 أشخاص إثر حادث في المنيا 

 وتم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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