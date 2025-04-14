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رياضة

اشتباك بالأيدي، تفاصيل أزمة عنيفة تضرب صفوف ريال مدريد

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

دخل جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، في اشتباك مع زميله أنطونيو روديجر في مران الميرنجي، يوم الجمعة الماضي.

 

شجار في تدريبات ريال مدريد 

وقال الصحفي الإسباني إدو أجيري، في تصريحات لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني: "إنها واحدة من أكثر الأسابيع توترًا في غرفة ملابس ريال مدريد".

وأضاف "منذ الأربعاء الماضي، يشعر اللاعبون بأنهم مضطرون لتحقيق الفوز باستمرار، وأن مصير الموسم كله سيتحدد خلال أيام قليلة".


وتابع "لقد علمت أن تدريب يوم الجمعة شهد شجارًا حادًّا بين اثنين من اللاعبين نتيجة للتوتر.. لقد وقع شجار كبير.. إنها مشادة بين بيلينجهام وروديجر".

 

وواصل: "هذا أمر يحدث كثيرًا في فرق كرة القدم، لكنه يكتسب أهمية خاصة قبل أيام قليلة من مباراة ريال مدريد وآرسنال. لقد حدث تدخل عنيف خلال مباراة في المران، وتم تبادل كلام مسيء بين الطرفين، لدرجة أنهما اشتبكا وجاء من فصل بينهما".

واختتم: "الخلاف بين بيلينجهام وروديجر نتيجة التوتر، تم حله بشكل جيد، كما قيل لي، ولم يتطور الأمر إلى ما هو أسوأ، حيث تصافح اللاعبان وانتهى الأمر باعتباره من الأمور التي تحدث في التدريبات، لكنه يُظهر حجم التوتر السائد بين لاعبي ريال مدريد".

وباتت فرصة ريال مدريد في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضعيفة، بعد خسارته في ذهاب ربع النهائي أمام آرسنال على ملعب الإمارات (3-0)، علمًا بأن مباراة الإياب ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.

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