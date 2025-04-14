صدمها موتوسيكل وسيارة، مصرع مدرسة في حادث سير بقنا

توفيت مدرسة في حادث مروع بقرية «هو» التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، بعدما صدمها موتوسيكل أعقبه اصطدام بسيارة، وذلك أثناء عودتها من المدرسة عقب انتهاء يومها الدراسي.

اصطدام موتوسيكل بسيدة قبل أن تدهسها سيارة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا مفاده وقوع حادث سير بقرية هو، إثر اصطدام موتوسيكل بسيدة، ما أدى إلى سقوطها على الأرض، قبل أن تدهسها سيارة كانت قادمة في الاتجاه نفسه.

وكشفت المعاينة أن الضحية تُدعى هبة أ. ع.، تبلغ من العمر 30 عامًا، تعمل مُعلمة، وقد فارقت الحياة على الفور متأثرة بإصابتها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق.

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