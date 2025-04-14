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سياسة

الجبهة الوطنية يعلن تشكيل هيئة مكتب أمانة القبائل والعائلات

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو

 أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية تشكيل هيئة المكتب المركزية لأمانة القبائل والعائلات المصرية، والمكون من 5 أمناء مساعدين و19 مسؤول متابعة في مختلف المحافظات، وذلك بناء على ما عرضه أمين التنظيم وموافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب. 

لجنة القيادات على الأمناء المساعدين 

 وأعلن الحزب القرار رقم 13 بتشكيل هيئة المكتب للأمانة التي يشغل النائب فايز أبو حرب موقع الأمين بها، ووقع اختيار لجنة القيادات على الأمناء المساعدين وهم: عمار عبد الحميد حامد، سعيد سليمان حسين، محمود يوسف لطيف، والنائب راشد محمد وهمان، والشيخ سالم مراحيل.

حزب الجبهة الوطنية

 واستقر الحزب على 19 مسؤول متابعة للأمانة في المحافظات المختلفة، وهم أحمد راف الله لملوم مسؤولا للمتابعة في الفيوم، محمود صابر جبريل (أبو دومة) للبحيرة، محمد عطاالله اسماعيل للأقصر، والعمدة عبد الكريم أبو يوسف في محافظة مطروح.. أما قنا فوقع الاختيار على النائب حسين فايز أبو الوفا، وحمد محمد شمردن للمنيا، وسالم حسين أبو رجب للقليوبية، محمد محمود شوشة للدقهلية، والشيخ أمين الشعراوي البلوي في الإسماعيلية.

محافظة بنى سويف

واختار الحزب لمحافظة بني سويف النائب على عبد العظيم أبو دولة، النائب محمد كمال تقادم لمحافظة أسوان، بسام لطفي الليثي لكفر الشيخ، المهندس رفعت عبده الطاهر للقاهرة، طارق حنفى محمد للبحر الأحمر، النائب مجدي البساطي لمحافظة دمياط، فيما جاء الشيخ فريج سالم حسن لمحافظة جنوب سيناء، حسن كمال حسن لسوهاج، العمدة محمد عادل البارودي لأسيوط، وخالد عيد نوفل دخيل الله لمحافظة الجيزة.

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الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار القصير المحافظات محافظة جنوب سيناء

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