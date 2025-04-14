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أخبار مصر

السيسي يختتم زيارته لقطر ويتوجه إلى الكويت

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

 يختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيارته للعاصمة القطرية الدوحة خلال الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس السيسي. 

والتقى الرئيس السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. 

كما التقى الرئيس السيسي بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري. 

ويزور الكويت اليوم الإثنين الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارة دولة يجري خلالها مباحثات رسمية مع الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

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