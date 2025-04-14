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وزير الشباب ومحافظ القاهرة يتفقدان بدء إنشاء ممشى رياضي بمدينة نصر

وزير الشباب ومحافظ
وزير الشباب ومحافظ القاهرة يتفقدان بدء إنشاء ممشى رياضي

 تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بدء أعمال إنشاء ممشى رياضي بشارع إبراهيم أبو النجا بحى شرق مدينة نصر ضمن مبادرة " تراك فى الشارع" التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة القاهرة لتشجيع المواطنين على ممارسة رياضة المشى.

ورافق الوزير والمحافظ م. وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة إنبي والعضو المنتدب، وأحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.

 

جهود وزارة الشباب والرياضة لتهيئة بيئة رياضية صحية في مختلف أنحاء الجمهورية

 وثمّن إبراهيم صابر محافظ القاهرة جهود وزارة الشباب والرياضة لتهيئة بيئة رياضية صحية في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن مبادرة " تراك في الشارع " تهدف إلى توفير مساحات آمنة لممارسة الرياضة في الشوارع والمناطق العامة.

وأكد محافظ القاهرة أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتطوير المشروعات الرياضية التي تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة،  وجعلها أسلوب حياة، مشيرًا إلى أن المشروع الذى ستقوم بتنفيذه شركة انبى يعد نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية والأجهزة التنفيذية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المشروع يأتي في ضوء توجه الدولة نحو دعم مبادرات الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أهمية توفير بنية تحتية رياضية تتيح للمواطنين ممارسة الرياضة بشكل يومي وآمن، سواء في مقار العمل أو في الأحياء السكنية.

وأوضح أن الوزارة تدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز من الترابط بين المؤسسات وتخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات مماثلة في عدة مواقع بالجمهورية.

وخلال الجولة، استمع وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع، والذي يشمل إنشاء ممشى رياضي آمن بطول ٤٠٠ م.

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