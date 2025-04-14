محافظ كفر الشيخ يتفقد ربط طريق دسوق المزدوج الجديد بـ"الفردي القديم"

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، قطاع ربط طريق كفرالشيخ - دسوق المزدوج، بطريق كفرالشيخ - دسوق الفردي، موجهًا بسرعة تنفيذ الأعمال تلبية لاحتياجات المواطنين، ولمواجهة التكدس المروري بمنطقة مصرف سالم، تقاطع طريق دسوق المزدوج الجديد بالطريق القديم، والربط بين تلك الطرق مع طريق كفرالشيخ- قلين، وطريق كفر الشيخ، سيدى سالم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم الانتهاء إلى عمل حائط ساند رأسي من الدبش للبر الأيمن لمصرف سالم وتغطيته، وذلك لتعديل وضع المصرف الحالي، بحيث يتم استغلال عرض نزع الملكية بالكامل، مع عمل اتجاهين للحركة المرورية، بواقع 6 حارات في الاتجاهين بطول 550 مترًا، لتحقيق السيولة المرورية، وكذا إنشاء 3 كباري سطحية على مصرف سالم، ومصرف تحويلة نمرة 8.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن ربط «طريق كفرالشيخ - دسوق المزدوج، بطريق كفرالشيخ - دسوق الفردى»، من أهم محاور التنمية بالمحافظة، ويعد مشروعًا حيويًا هامًا، يساعد في تحسين حركة المرور، من خلال ربط عددًا من المراكز بشكل مباشر، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحسين مستوى السلامة المرورية.

من ناحية أخرى، تم توزيع 150 كرتونة مواد غذائية من مبادرة "تحيا مصر" على أهالى مدينة مسير، وذلك تحت إشراف محمد صلاح، رئيس مدينة مسير.

وتحتوي الكراتين على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، وتم بيعها بأسعار مخفضة ومدعمة، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار جهود المحافظة في التنسيق مع مختلف الجهات لتكثيف المبادرات المجتمعية وتوفير السلع في القرى والمراكز، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

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