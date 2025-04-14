الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، الأهلي يتقدم بعرض رسمي لاستعارة علي زين

علي زين، فيتو
علي زين، فيتو

كرة اليد، تقدم مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعرض رسمي إلى نادي دينامو بوخارست الروماني، من أجل الحصول على خدمات لاعب المنتخب الوطني علي زين، خلال مشاركة القلعة الحمراء في بطولتي كأس السوبر الإفريقي، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، والمقرر لهما شهر مايو المقبل.

 وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن اللاعب وافق بشكل رسمي على الانضمام لصفوف المارد الأحمر في البطولتين، ويتبقى الاتفاق مع فريقه على كافة البنود المالية والفنية.

 

ويستضيف النادي الأهلي منافسات بطولتي السوبر الأفريقي وإفريقيا للأندية أبطال الكؤوس منتصف شهر مايو المقبل.

قرعة البطولة الأفريقية لكرة اليد

 وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع الترجي التونسي، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وإيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق: الزمالك المصري، ومنتدى المغربي، ووداد سمارة المغربي، وفاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

وأسفرت قرعة السيدات عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع كارا الكونغولي وتي كي سي الكاميروني وأبيدجان الإيفواري وأول أغسطس الأنجولي.
 فيما تضم المجموعة الأولى فرق: البنك الأهلي المصري وفاب الكاميروني والجمعية الرياضية النسائية التونسي وبترو أتليتكو الأنجولي وأوتوهو الكونغولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد الأهلي علي زين دينامو بوخارست كأس السوبر الأفريقي

مواد متعلقة

كرة اليد، مواعيد مواجهات نهائيات دوري السيدات بمشاركة الأهلي والزمالك

كرة اليد، علي زين يوافق على الانضمام للأهلي في بطولتي أفريقيا

كرة اليد، اكتمال عقد الفرق المتأهلة لنصف كأس مصر

كرة اليد، الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج

ads

الأكثر قراءة

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

خطأ جسيم لم يحدث منذ 60 عامًا، خبير يكشف سر غرق الأراضي الزراعية بضفتي النيل

هل أخطر شيكابالا الزمالك بالاعتزال أو الرحيل إلى ليبيا؟ مصدر بالنادي يرد

أمير قطر للرئيس السيسي: زيارتكم للدوحة تتويجًا للزخم المتنامي في العلاقات بين البلدين الشقيقين

بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الإثنين

ماذا طلب رئيس النواب من الحكومة أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة 2023 - 2024؟

الكرة الطائرة، مريم مصطفى ترحل عن صفوف الزمالك

القمة سماوية، ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري بعد الجولة الثانية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم اليوم الأحد 13-4-2025

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17.3 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

موسم الحج 2025، تعرف على كيفية الطواف حول الكعبة وعدد مراته

المزيد
الجريدة الرسمية