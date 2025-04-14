كرة اليد، الأهلي يتقدم بعرض رسمي لاستعارة علي زين

كرة اليد، تقدم مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعرض رسمي إلى نادي دينامو بوخارست الروماني، من أجل الحصول على خدمات لاعب المنتخب الوطني علي زين، خلال مشاركة القلعة الحمراء في بطولتي كأس السوبر الإفريقي، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، والمقرر لهما شهر مايو المقبل.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن اللاعب وافق بشكل رسمي على الانضمام لصفوف المارد الأحمر في البطولتين، ويتبقى الاتفاق مع فريقه على كافة البنود المالية والفنية.

ويستضيف النادي الأهلي منافسات بطولتي السوبر الأفريقي وإفريقيا للأندية أبطال الكؤوس منتصف شهر مايو المقبل.

قرعة البطولة الأفريقية لكرة اليد

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع الترجي التونسي، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وإيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق: الزمالك المصري، ومنتدى المغربي، ووداد سمارة المغربي، وفاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

وأسفرت قرعة السيدات عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع كارا الكونغولي وتي كي سي الكاميروني وأبيدجان الإيفواري وأول أغسطس الأنجولي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق: البنك الأهلي المصري وفاب الكاميروني والجمعية الرياضية النسائية التونسي وبترو أتليتكو الأنجولي وأوتوهو الكونغولي.

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