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سياسة

نقيب المحامين يشيد بتضامن الأحزاب والمجتمع المدني مع النقابة في أزمة الرسوم القضائية

نقيب المحامين، فيتو
نقيب المحامين، فيتو

 أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا أشاد خلاله بتضامن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة مع موقف نقابة المحامين الرافض لزيادة الرسوم القضائية، موجهًا الشكر والامتنان لهم.

 

موقف المحامين من الرسوم القضائية 

 وتقدم عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بعظيم الشكر والامتنان للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة التي أبدت تضامنها مع موقف نقابة المحامين من خلال بيانات التضامن والدعم التي أصدرتها،  وعبرت عنها عبر قنواتها الشرعية، على خلفية الأزمة التي نتجت عن فرض رسوم غير مسبوقة من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر  ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات ).

 

تضامن المجتمع المدني مع المحامين 

 وأكد  نقيب المحامين، أن موقف هذه الأحزاب والمؤسسات يقطع بعدالة موقف نقابة المحامين، وأن الأمر ليس قضية فئوية تخص المحامين، وإنما تمس جوهر العدالة، حيث تحول هذه الرسوم بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع، وهذا الموقف من هذه الأحزاب والمؤسسات  يعطي النموذج  الأمثل والأكمل في الحرص على صالح المواطن المصري، وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.

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أزمة زيادة الرسوم القضائية المحامين نقيب المحامين
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