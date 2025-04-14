هل أخطر شيكابالا الزمالك بالاعتزال أو الرحيل إلى ليبيا؟ مصدر بالنادي يرد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة لم تتلقَ حتى الآن أي إخطار رسمي من محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، بشأن قراره النهائي حول الاعتزال أو الاستمرار في الملاعب، سواء داخل النادي أو من خلال الانتقال لأي نادٍ آخر.

وأكد المصدر أن كل ما يتردد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزال شيكابالا أو توقيعه لأحد الأندية الليبية لا أساس له من الصحة حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يبلغ النادي بأي قرار رسمي.

وأضاف المصدر أن شيكابالا لا يزال لاعبًا في صفوف الفريق الأول، ويحظى بتقدير كبير من جانب الإدارة والجماهير والجهاز الفني، وأنه في حال اتخاذه لأي خطوة تتعلق بمستقبله، فإنه سيُبلغ إدارة النادي أولًا.

وشدد المصدر على أن الزمالك لن يقف أمام رغبة اللاعب، سواء قرر الاستمرار أو الاعتزال أو خوض تجربة احترافية جديدة، لكن حتى هذه اللحظة لم تحدث أي تطورات رسمية في هذا الملف.

يُذكر أن شيكابالا يُعد أحد أبرز رموز نادي الزمالك في العصر الحديث، وله دور كبير داخل وخارج الملعب، سواء في قيادة الفريق أو دعم اللاعبين الشباب، ما يجعل مستقبله محل اهتمام كبير من الجماهير البيضاء.

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