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ثقافة وفنون

رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف تفاصيل الندوة الرئيسية بدورة 2025

مهرجان الغردقة لسينما
مهرجان الغردقة لسينما الشباب، فيتو

ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي في دورته الثالثة خلال  الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر 2025  ندوته الرئيسية تحت عنوان شباب الدراما التليفزيونية  كيف يرسمون ملامح مستقبلهم السينمائي ؟ بمشاركة عدد كبير من شباب الممثلين الذين ظهروا مؤخرا في الأعمال التليفزيونية وحققوا نجاحًا كبيرًا وذلك بحضور المنتجين  والمخرجين والنقاد. 

رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب 

وأكد السيناريست محمد الباسوسي أن الندوة ستتضمن بعض المحاور الخاصة بتواجد الشباب الجدد الذين أثبتوا موهبتهم وكفاءتهم الفنية علي شاشة السينما خاصة وأن الظروف والأفكار السينمائية اختلفت عن فترات زمنية سابقة.

وقال: أن الندوة تأتي كمحاولة من المهرجان لتبني المواهب الشابة وفتح الطريق السينمائي أمامهم وهو دور تحرص إدارة المهرجان علي أن تلعبه لأن المهرجان يهتم ويلقي الضوء علي التجارب السينمائية الشابة في جميع أنحاء العالم.

وذكر أن الفكر السينمائي الحالي  يعتمد بشكل كبير علي الأفكار الجديدة دون وضع لحسابات السوق من ربح وخسارة  فالجميع في منح الفرص للشباب كسبان لأن الجمهور حاليا يبحث عن التجارب الواعدة ويدعمها بصورة كبيرة وهو ما لمسناه مؤخرا في أكثر من تجربة سينمائية شابة لعل أحدثها فيلم سيكو سيكو لعصام عمر وطه الدسوقي ومن إخراج عمر المهندس وفيلم الحريفة بجزئيه لنور النبوي وكزبرة ومن إخراج رؤوف السيد. 

ومن جهته أكد الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن إدارة المهرجان وجهت الدعوة لعدد من المواهب الشابة التي سطعت في الموسم الدرامي الرمضاني للمشاركة في  الندوة  وأن جميعهم أبدوا ترحيبا شديدا وهو مايعكس أهمية الندوة وتوقيتها.

وقال: نحرص في الندوة علي الجمع بين جميع عناصر العملية السينمائية  من ممثلين ومنتجين ومخرجين وكتاب سيناريو للمشاركة  فيها بخلاف عدد من السينمائيين العرب الذين سيتواجدون معنا ويلعبون دورا بارزا في عملية  الإنتاج والتوزيع السينمائي في المنطقة مشيرا الي أن المهرجان يسعى من خلال مسابقاته وبرامجه الي إلقاء الضوء علي المواهب الشابة في شتي الفروع الفنية   وتدعيمها وأن الدورة الثالثة ستشهد أكثر من فاعلية  تزيد من  الفرص السينمائية أمام  الشباب والمواهب الواعدة. 

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مهرجان الغردقة لسينما الشباب رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب السيناريست محمد الباسوسي الغردقة لسينما الشباب مهرجان الغردقة
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