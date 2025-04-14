تحرير 6 محاضر في جولة على المخابز بقرى قنا (صور)

أجرى حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، جولة ميدانية مفاجئة علي المخابز الحكومية والأهلية للإطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، وذلك في إطار حرص القيادات التنفيذية بالمدينة علي متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم، رافقه خلال جولته طه الحسيني رئيس الرقابة التموينية بادارة تموين قوص.

استهدفت جولة رئيس المركز ومرافقيه المرور علي المخابز بدائرة المدينة حيث قاموا بالمرور علي عدد من المخابز بدائرة المدينة الأم.

واكد خلال اعمال الحملة علي الاهتمام بمستوى النظافة وضرورة تطهير وتعقيم الادوات المستخدمة بكافة مراحل عملية الإنتاج بشكل دوري.

وراجع رئيس المركز حسين الزمقان اوزن أرغفة الخبز للتأكد من مطابقتها للأوزان المقررة من قبل وزارة التموين.

واطمئن من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره مؤكدا ضرورة حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وبالمواصفات القياسية المقررة باعتباره من أساسيات الحياة للمواطنين.

واوضح رئيس المركز ان اعمال الحملة اسفرت عن تحرير ٤ محاضر متنوعة منها شملت ٢ محضر عدم اعضاء بون صرف، ومحضرا لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، واخر لتدني مستوي النظافة مؤكدا إستمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المخابز لضبط عملية الإنتاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية حقوق المواطنين.

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