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رياضة

أخبار الأهلي، مصير كولر وغياب عطية الله عن رحلة جنوب إفريقيا وتجهيز زيزو

كولر
كولر

 تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالي والذي أنهى اتفاقه مع الانتقال إلى صفوف الأحمر، مطلع الموسم القادم وتحديدا بداية من كأس العالم للأندية. 

وعلمت فيتو أن تواصل الأهلي مع لاعب الزمالك جاء من أجل ترتيب البرنامج البدني الذي سيخضع له لتجهيزه للمرحلة القادمة خاصة وأنه منقطع عن حضور التدريبات داخل الزمالك. 

 

 كما استقر مسئولو النادي الأهلي على تعليق قرار إعارة عمر الساعي لاعب الفريق انتظارا لتحديد موقف مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشأن الاستمرار من عدمه في القيادة الفنية حيث طلب كولر إعارة اللاعب في الميركاتو الصيفي ولكن اقترابه من الرحيل قد يعدل موقف الأهلي تجاه اللاعب. 

كما تأكد غياب يحيى عطية الله وكريم الدبيس لاعبا الأهلي عن رحلة جنوب إفريقيا بعد غد الأربعاء لمواجهة صن داونز وذلك بسبب الإصابة. 

ويعاني يحيى عطية الله من الإصابة في العضلة الخلفية في حين يعاني الدبيس من الإصابة في كاحل القدم. 

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامج مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وبات من المنتظر أن يخوض الفريق مرانه في الخامسة مساء غد الثلاثاء، ثم يتدرب الفريق صباح الأربعاء وتطير البعثة عصرا إلى جنوب إفريقيا. 

كما يخوض الأهلي مرانه مرتين في جنوب إفريقيا يومي الخميس والجمعة قبل خوض المباراة الثالثة عصر السبت القادم. 

وأبلغ مسؤولو النادي الأهلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مباراتي صن داونز في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستكون الفرصة الأخيرة له مع الفريق وأنه حال الخروج الإفريقي سيتم توجيه الشكر له. 

وأنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة جنوب إفريقيا التي تنطلق بعد غد الأربعاء إستعدادا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي السبت القادم. 

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت القادم في جنوب افريقيا وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

كما قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم. 

أضاف: قرار كولر جاء بمثابة صدمة خاصة بعد التعادل امس الأول أمام بيراميدز. 

وأوضح أن كولر أبلغ اللاعبين ان الفريق راحة من التدريبات اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة صن داونز الثالثة عصر السبت القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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