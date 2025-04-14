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رياضة

الأهلي يعلق قرار إعارة نجم خط الوسط، اعرف التفاصيل

عمر الساعي
عمر الساعي

الأهلي، استقر مسئولو النادي الأهلي على تعليق قرار إعارة عمر الساعي لاعب الفريق انتظارا لتحديد موقف مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشأن الاستمرار من عدمه في القيادة الفنية، حيث طلب كولر إعارة اللاعب في الميركاتو الصيفي، ولكن اقتراب المدرب السويسري من الرحيل قد يعدل موقف الأهلي تجاه اللاعب. 

وتأكد غياب يحيى عطية الله وكريم الدبيس لاعبا الأهلي عن رحلة جنوب إفريقيا بعد غد الأربعاء لمواجهة صن داونز وذلك بسبب الإصابة. 

ويعاني يحيى عطية الله من الإصابة في العضلة الخلفية في حين يعاني الدبيس من الإصابة في كاحل القدم. 

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامج مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وبات من المنتظر أن يخوض الفريق مرانه في الخامسة مساء غد الثلاثاء، ثم يتدرب صباح الأربعاء وتطير البعثة عصرا إلى جنوب إفريقيا. 

كما يخوض الأهلي مرانه مرتين في جنوب إفريقيا يومي الخميس والجمعة قبل خوض المباراة الثالثة عصر السبت القادم. 

وأبلغ مسئولو النادي الأهلي السويسري مارسيل كولر أن مباراتي صن داونز في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون الفرصة الأخيرة له مع الفريق، وأنه حال الخروج الإفريقي سيتم توجيه الشكر له. 

وأنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة جنوب إفريقيا التي تنطلق بعد غد الأربعاء استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي السبت القادم. 

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت القادم في جنوب افريقيا وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

كما قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم. 

أضاف: قرار كولر جاء بمثابة صدمة خاصة بعد التعادل امس الأول أمام بيراميدز. 

وأوضح أن كولر أبلغ اللاعبين ان الفريق راحة من التدريبات اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة صن داونز الثالثة عصر السبت القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

 

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كولر الأهلي عمر الساعي

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