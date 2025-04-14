القصة الكاملة لمأساة أسرة فقدت 6 من أطفالها في الجيزة

في مشهد صادم لا يحتمله قلب، استفاقت قرية المتانيا التابعة لمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، على نبأ وفاة ثلاثة أطفال أشقاء داخل منزلهم، ليُضافوا إلى ثلاثة آخرين سبقوهم في ذات الظروف الغامضة، تاركين وراءهم علامات استفهام كثيرة وقلوبًا مكسورة.

ستة أطفال في عامين والمأساة مستمرة

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها داخل منزل الأسرة المنكوبة، إذ أكد شهود عيان أن هذه الأسرة – التي يعاني والداها من إعاقة سمعية وبكم – فقدت من قبل طفلًا ذكرًا، ثم طفلتين توأمتين، في حادثتين سابقتين، واليوم، فقدت الأسرة ثلاثة آخرين دفعة واحدة، هم: أحمد، ومحمد، وعبدالله، وجميعهم لم يتجاوزوا السادسة من أعمارهم.

الأطفال الضحايا

تفاصيل الفاجعة في حادث وفاة ٣ أشقاء

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن بمركز شرطة العياط بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثث 3 أطفال أشقاء دون وجود إصابات ظاهرية.

الوالدان، العاجزان عن النطق والسماع، ظهرا بملامح يكسوها الذهول أنهما لاحظا تأخر الأطفال في الاستيقاظ، وحين اقتربا منهم، فوجئا بأنهم بلا حراك... أجساد صغيرة هامدة بلا روح.

التحقيقات مستمرة.. والقرية تترقب

وفور البلاغ، انتقلت القوات الأمنية إلى منزل الأسرة للتحقيق في ملابسات الوفاة، فيما وضعت الجثامين في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بعرض جثث الأطفال علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، كما أمرت باستدعاء أسرة الأطفال لسماع أقوالهم.

وكشف شهود عيان في التحقيقات، أن اثنين من الأطفال توأم، يبلغان من العمر 4 سنوات، وشقيقهما الثالث أصغر منهما، وأن والديهما من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم"، وسبق وأن توفى لهم 3 أطفال، ولدين وفتاة.

وأضاف شهود العيان، أن حالة من الصدمة والحزن أصابت أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أهالي القرية التي شهدت الواقعة، بسبب الغموض الذي أحاط بوفاة الأطفال، حيث تم اكتشاف وفاتهم أثناء محاولة والدتهم إيقاظهم من النوم بغرفتهم.

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