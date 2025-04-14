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رياضة

استعدادًا لمواجهة صن داونز، الأهلي ينهي تأشيرات رحلة جنوب أفريقيا

الاهلي
الاهلي

الأهلي، أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة جنوب افريقيا التي تنطلق بعد غد الأربعاء استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي. 

وتغادر بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا بعد غد الأربعاء استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي المحدد لها يوم السبت القادم. 

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة صن داونز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت القادم في جنوب افريقيا وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم. 

أضاف المصدر: قرار كولر جاء بمثابة صدمة خاصة بعد التعادل امس الأول أمام بيراميدز. 

وأوضح أن كولر أبلغ اللاعبين ان الفريق راحة من التدريبات اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة صن داونز الثالثة عصر السبت القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

 

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