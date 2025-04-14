3 شروط للاعب، آخر تطورات تجديد عقد عبدالله السعيد مع الزمالك

يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتسعى إدارة الزمالك، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، إلى الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها، وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وأكدت مصادر داخل النادي أن السعيد أبدى موافقته المبدئية على التجديد، لكنه اشترط أن يكون التعاقد الجديد لمدة موسمين، مع حصوله على 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، كما اشترط اللاعب أن يكون الموسم الثاني اختياريًا، ويتم تفعيله بموافقة الطرفين، سواء النادي أو اللاعب نفسه.

وتسعى إدارة الزمالك للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين، خاصة أن السعيد يحظى بتقدير كبير داخل النادي، ويتم الاعتماد عليه كعنصر خبرة في تشكيل الفريق.

ومن المنتظر أن تحسم الجلسة المرتقبة العديد من التفاصيل، في ظل رغبة النادي في الاستقرار الفني والإداري خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

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