تميم بن حمد يستقبل الرئيس السيسي بمقر الديوان الأميري القطري

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الديوان الأميري القطري.

وكان الأمير تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي، وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.

ويعقب الاستقبال إجراء مباحثات رسمية بين وفدي مصر وقطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.