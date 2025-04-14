محافظ جنوب سيناء يؤكد دعمه الكامل للحرف التراثية

قام الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية داخل قرية التراث البدوي، حيث اطلع على الأجنحة المختلفة التي تعرض منتجات ومشغولات يدوية تعكس التراث والثقافة البدوية الأصيلة.

وخلال جولته، حرص المحافظ على التحدث مع العارضات المشاركات في الفعاليات، واستمع باهتمام بالغ إلى مطالبهن ومقترحاتهن لتطوير الإنتاج وتوسيع أسواق التسويق، في إطار دعم السيدات وتميكنهن اجتماعيا واقتصاديا، مشددًا على أهمية دعم هذه الصناعات التي تمثل هوية المنطقة وتراثها العريق.

وأشاد الدكتور خالد مبارك، خلال الزيارة بالجهود الكبيرة التي تبذلها السيدات المشاركات، مؤكدا أن تلك المنتجات تعكس روح الإبداع والتميّز لدى سيدات جنوب سيناء. وتحكي قصصا وحكايات عن أصالة المكان وأهله.

كما أكد المحافظ في كلمته أن قرية التراث البدوي تمثل منارة ثقافية وسياحية مهمة، داعيًا إلى استمرار العمل على تطويرها وتعزيز دورها في جذب الزوار والتعريف بثقافة جنوب سيناء.

كما وجه بسرعة دراسة مقترحات العارضات والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير بيئة داعمة ومشجعة للمشروعات التراثية.

يشار إلى أن قرية التراث البدوي بمنطقة السفاري بمدينة شرم الشيخ، شهدت توافد كثيف للوفود السياحية من مختلف الجنسيات، لزيارة معرض التراث والمشغولات اليدوية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي منذ بدء التشغيل التجريبي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

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