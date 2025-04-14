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رياضة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الكرة النسائية

الاهلي
الاهلي

يلتقي فريق الأهلي نظيره بيراميدز اليوم الإثنين، في قمة الجولة السابعة بالمرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية .

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز 

 

وتقام مباراة اليوم  بين الأهلي وبيراميدز في الثالثة والنصف عصر اليوم، في الجولة السابعة بدوري الكرة النسائية.

وتقام اليوم، الإثنين، عدة مباريات من  دوري الكرة النسائية لتحديد بطل المسابقة، حيث يلتقي الأهلي مع بيراميدز، وزد مع البنك الأهلي، والمعادي واليخت مع المقاولون العرب، وادي دجلة مع الزمالك، ومسار مع مودرن سبورت.

 

ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الكرة النسائية خلال الفترة من 22 حتى 30 أبريل الجارى، نظرا لمشاركة المنتخب الوطنى للكرة النسائية للصالات في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.


ونجحت سيدات الأهلي في الفوز على البنك الأهلي، بينما حققت سيدات مسار فوزًا ثمينًا على وادي دجلة، في الجولة السادسة من مرحلة حسم اللقب، لبطولة دوري الكرة النسائية المصري.


وفي إطار لقاءات الجولة ذاتها، تفوقت سيدات الزمالك على   فريق المعادي واليخت بنتيجة 5-0، بينما انتصر المقاولون العرب على زد بنتيجة 3-1.

وسقطت سيدات بيراميدز في فخ هزيمة ثقيلة أمام مودرن سبورت، برباعية مقابل هدف.


وبتلك النتائج حافظت سيدات مسار على الصدارة برصيد 64 نقطة، بينما تتواجد سيدات الأهلي في وصافة جدول ترتيب دوري الكرة النسائية، برصيد 59 نقطة.

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