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رياضة

الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة سموحة بكأس عاصمة مصر

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، وذلك دون الحصول على راحة، عقب الفوز الذي حققه الفريق على حرس الحدود بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويستعد الزمالك بكل قوة وتركيز لمواجهة سموحة، في اللقاء المرتقب المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بالشكل الأمثل، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على لقب البطولة.

 

وكان الزمالك قد رفع رصيده إلى 38 نقطة بعد الفوز على حرس الحدود، ليواصل الفريق الأبيض عروضه القوية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين إلى جانب عناصر الخبرة.

 

ويأمل الفريق في إنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، سواء في الدوري أو البطولات المحلية الأخرى.

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