السجن 3 سنوات لعامل بحوزته بندقية آلية وطلقات نارية بنجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، بالسجن 3 سنوات على عاملا بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتعود أحداث القضية إلى 10 ديسمبر 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "محمد. ا"، 26 عامًا، يعمل عاملًا، تهمة حيازة بندقية آلية و7 طلقات نارية، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأُحيلت القضية، التي حملت رقم 3117 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 7134 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم بسجن المتهم 3 سنوات.

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