مصرع 3 أشخاص في تصادم بين عدد من الدراجات النارية بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بين عدد من الدراجات النارية في إحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع 3 شباب في حادث مروري في المنيا، فيتو

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين عدد من الدرجات النارية أمام مدخل قرية جريس التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

حادث قرية جريس بـ أبوقرقاص في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 3 شباب وهم "م.ج.م"، "ع.ح"، "م.س" جميعا مقيمين في قرية جرجس بمركز أبوقرقاص.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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