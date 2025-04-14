رؤوف خليف: لو كان محمد صلاح إنجليزيا لفاز بالكرة الذهبية وكولر يجب أن يرحل عن الأهلي

قال المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف إن محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية.

وقدم محمد صلاح أداء خرافيا مع ليفربول في البريميرليج خلال الموسم الحالي، حيث يعتلي قائمة هدافي المسابقة برصيد 27 هدفا وكذلك أصحاب التمريرات الحاسمة بـ18 تمريرة حاسمة، ليقرب الريدز بشكل كبير من حصد اللقب.

رؤوف خليف يؤكد استحقاق صلاح التتويج بالكرة الذهبية

وأكد خليف عبر تصريحات تليفزيونية: "صلاح حقق معادلة صعبة خاصة أن اللعب مع ليفربول بهذا المستوى الرائع لسنوات طويلة والتألق في الدوري الإنجليزي أمر ليس سهلا على الإطلاق".

وتابع: "لو كان صلاح إنجليزيا لتوج بالكرة الذهبية وهذه مشكلة يعاني منها الاتحاد الدولي "فيفا" حيث ينظر إلى جنسية اللاعب وليس أدائه ونتائجه".

وأشار إلى أنه أول من أطلق لقب فخر العرب على محمد صلاح موضحا أنه لم ينم في تلك الليلة بسبب تفاعل الجماهير المصرية مع تعليقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رؤوف خليف ينصح برحيل كولر عن الأهلي

وتحدث خليف عن الأهلي المصري مؤكدا أن أداء الفريق متراجع في الفترة الأخيرة، ومشيرا إلى أن التعادل مع بيراميدز (1-1) أول أمس السبت، يدق ناقوس الخطر.

وأوضح: "السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مرحلة وانتهت بالنسبة للفريق ويجب البحث عن بديل".

وأشار في تصريحاته إلى أن إمام عاشور نجم الأهلي لاعب موهوب ويستحق الرحيل لأوروبا بشرط الالتزام والانضباط.

بيراميدز يشبه أتلتيكو مدريد

وأكد أن بيراميدز يشبه نادي أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ويستطيع تحقيق ثنائية تاريخية في الموسم الحالي بحصد لقب الدوري المصري على حساب الأهلي وكذلك دوري أبطال أفريقيا.

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